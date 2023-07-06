"موهبة تركية" في صفوف ريال مدريد.. من هو أردا غولر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي ريال مدريد ضم اللاعب أردا غولر إلى صفوفه، لمدة 6 مواسم، قادماً من فنربخشة التركي، حسبما أعلن عنه النادي الإسباني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

وأوضح فريق "الميرنغي" أنه سيتم تقديم التركي الشاب كلاعب جديد في صفوف النادي ظهر الجمعة، الموافق 7 يوليو/ تمّوز الجاري.

"موهبة تركية"

ولد أردا غولر في 25 فبراير/ شباط 2005، وينشط في مركز خط الوسط، ويعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم.

نشأ أردا غولر مع نادي فنربخشة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 51 مباراة، سجّل خلالها 9 أهداف وقدّم 12 تمريرة حاسمة.

وحقق مع نادي فنربخشة لقب كأس تركيا، هذا العام، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية في المسابقة.

لعب أردا غولر 4 مباريات مع منتخب تركيا، أحرز خلالها هدفاً واحداً، وكان ظهوره الدولي الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.