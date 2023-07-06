دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم تعيين البرتغالي لويس كاسترو مديراً فنياً لنادي النصر السعودي، على أن يرتبط مع الفريق بعقدٍ يمتد حتّى عام 2025، خلفاً للمدرب رودي غارسيا الذي غادر أسوار "العالمي" قبل نهاية موسم 2023/2022.

وغرّد نادي النصر على منصة تويتر: "السيد لويس كاسترو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎#النصر وذلك بعقد يمتد حتى 2025"، مُضيفاً: "تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".

ونشر النادي فيديو يظهر لقاء كاسترو مع أفراد الفريق، والتحاقه بمعسكر "العالمي" التحضيري المقام في البرتغال.

وكانت آخر التجارب التدريبية للويس كاسترو مع نادي بوتافوغو البرازيلي، إذ تولى قيادة الفريق في مارس/ آذار 2022.

في الدوري البرازيلي هذا الموسم، قاد كاسترو نادي بوتافوغو لاعتلاء صدارة سلم ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، بعد مرور 13 جولة.

وسبق وأن درب لويس كاسترو (61 عاماً) كلّا من أندية بورتو وريو أفي وتشافيس وفيتوريا دي غيماريش في البرتغال وشاختار دونيتسك الأوكراني والدحيل القطري.