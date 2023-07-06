باريس سان جيرمان يعزز صفوفه بأسينسيو وشكرينيار.. تعرّف على أرقامهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، انضمام اللاعب ماركو أسينسيو إلى صفوف الفريق، بعقدٍ يمتد حتّى 30 يونيو/ حزيران 2026، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

وأصدر النادي الباريسي بياناً عبر موقعه الرسمي، تضمن الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً، وقال الأخير خلاله: "يعتبر انضمامي للنادي وتشكيل جزء من هذا النادي الكبير امتيازاً كبيراً بالنسبة لي، أنا متشوق للانضمام إلى زملائي والعمل معهم لتحقيق أهداف كبيرة".

ورحل أسينسيو عن صفوف "الميرنغي" بعد أن قضى 7 مواسم مع الفريق، خاض خلالها 286 مباراة، وقد سجّل 61 هدفاً وقدّم 29 تمريرة حاسمة، كما حقق مع النادي عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

على الصعيد الدولي، شارك ماركو أسينسيو في 37 مباراة مع منتخب إسبانيا، أحرز خلالها هدفين وصنع 13 هدفاً.

كما كشف نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، لمدة 5 مواسم، وحتّى يونيو/ حزيران 2028.

وقال شكرينيار في أعقاب ذلك: "أشعر بسعادة كبيرة، أشعر أنّني في أفضل حالاتي، وأنا سعيد جداً بأن أصبح جزءاً اليوم من فريق كهذا، باريس سان جيرمان هو أحد أفضل الأندية في العالم، بلاعبين من طراز عالمي وأنصار رائعين".

تواجد شكرينيار في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي في 5 مواسم، وظهر في 246 مباراة مع الفريق، هزّ الشباك خلالها 10 مرات، كما حصد مع النادي، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر.

ومثّل ميلان شكرينيار (28 عاماً) منتخب سلوفاكيا في 60 مباراة دولية، وسجّل 3 أهداف وصنع اثنين.