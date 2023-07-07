دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل إدوين فان در سار، حارس أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، المستشفى، الجمعة، بعد إصابته بنزيف بالمخ.

وذكر نادي أياكس أمستردام، عبر حسابه على منصة تويتر، أن در سار في العناية المركزة، موضّحاً أن حالته الصحية مستقرة.

وقال النادي الهولندي: "بمجرد وجود المزيد من المعلومات الملموسة، سيتبع ذلك تحديث"، مُضيفاً: "الجميع في أياكس يتمنى لإدوين الشفاء العاجل، نحن نفكر فيك".

وعلّق حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغريدة نادي أياكس أمستردام: "نتمنى لك الشفاء العاجل إدوين".

فيما غرّد نادي مانشستر يونايتد: "قلوب الجميع في ‎يونايتد معك يا إديوين، نتمنى لك الشفاء العاجل".

ويعتبر الهولندي إدوين فان در سار (52 عاماً) من أبرز الحرّاس على مر تاريخ لعبة كرة القدم، إذ صال وجال في الملاعب الأوروبية، وحقق عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن يقرر اعتزال اللعبة عام 2011.