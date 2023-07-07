محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على أنغام أغنية "إيه اليوم الحلو ده"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص مع مواطنه، المغني أحمد سعد، على أنغام أغنية الأخير "إيه اليوم الحلو ده"، خلال تواجدهما في اليونان.

ونشر أحمد سعد فيديو، عبر حسابه على منصة إنستغرام، ظهر من خلاله يغني أغنيته الشهيرة، الّتي رددها صلاح ورقص على أنغامها برفقة الحضور.

كما نشر المغني البالغ من العمر 41 عاماً فيديو آخر، يظهر تفاعل محمد صلاح ورقصه على أنغام أغنية "وسع وسع".

وعلّق أحمد سعد بالقول: "ايه صلاح الحلو ده"، وأرفق تعليقه برموز تعبيرية.

فيما نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه مع محمد صلاح على شاطئ البحر، وعلّق عليها: "يا حبيبي يا مو".

ويشار إلى أن مهاجم منتخب مصر (31 عاماً) يقضي إجازته الصيفية في اليونان، قبل بدء الاستعدادات لموسم 2024/2023.