دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نَشِبَ خلاف بين ريو فرديناند، لاعب مانشستر يونايتد السابق، وجيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، حول استقطاب المملكة العربية السعودية لنجوم لعبة كرة القدم.

وكانت الأندية السعودية قد نجحت في التوقيع مع أفضل اللاعبين حول العالم، هذا الصيف، أبرزهم: كريم بنزيما ونغولو كانتي وروبرتو فيرمينو وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيز، إضافة إلى تعيين ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني لنادي الاتفاق.

وسبق وأن انتقد جيمي كاراغر تعاقد أندية دوري "روشن" مع عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية، وطالب بـ"وقف غسيل السمعة عبر الرياضة".

من جانبه، أكد ريو فرديناند أحقية السعودية في تطوير الدوري الخاص بها من خلال الظفر بخدمات أبرز الأسماء، مهاجماً كلّ من ينتقد الأندية السعودية حول ذلك.

وتساءل فرديناند عن سبب عدم تعليق كاراغر على تكليف زميله السابق في نادي ليفربول، ستيفن جيرارد، بالمهام الفنية لنادي الاتفاق.

وقال ريو فرديناند عبر فيديو على منصة يوتيوب: "جيمي كاراغر، أين أنت يا رجل؟، لقد سمعت منك الكثير من الحديث السلبي مؤخراً ضدّ السعودية، كنت غاضبا بسبب أنباء عن اقتراب اللاعب بيرناردو سيلفا من السعودية، وكنت تقول إن ما يحدث هو عار وتطالب بفتح تحقيق".

وتابع بالقول: "ستيفن جيرارد رحل، جيرارد الذي اعتاد على اللعب في الأنفيلد، صديقك ذهب إلى السعودية ولم أسمعك تتحدث بكلمة، لم أسمع كم كنت محبطاً من انتقاله للسعودية، وروبي فاولر (لاعب ليفربول السابق) كذلك ذهب للسعودية ولم أسمع منك شيئاً".

وأضاف فرديناند: "أريد نفس الطريقة التي كنت تتحدث بها عن اقتراب انتقال بيرناردو سيلفا إلى السعودية...أنا أدعم كلّ لاعب يذهب إلى السعودية...الإعلام يمتلك معايير مختلفة، عندما كان اللاعبون يذهبون إلى أمريكا لإنهاء مسيرتهم لا أحد كان يتحدث ضدهم".

وأردف: "الآن تنتقدون من يذهب للسعودية، يقول الناس لا يجب عليهم الذهاب إلى هناك، أنتم تقولون إن الدوري السعودي يشتري النجاح، عندما كان الدوري الإنجليزي يأتي بأفضل اللاعبين من بلجيكا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا لم أسمع أحدا ينتقد ذلك".

وأتمّ ريو فرديناند: "لماذا لم تنتقدوا إيطاليا عندما كانت تفعل ذلك في وقت من الأوقات؟، لماذا لم تنتقدوا برشلونة وريال مدريد عندما فعلا ذلك...؟".

وردّ جيمي كاراغر على ريو فرديناند، إذ قال عبر حسابه على منصة تويتر: "لم أنتقد أبداً سيلفا أو بنزيما أو نيفيز أو جيرارد، لا أحب أن يحاول السعوديون شراء كرة القدم كما لو أنهم يمتلكون الغولف".

وواصل: "كنتُ أعرف ريو فرديناند أنك ستكون أكثر من ذلك، كما لو كنت في قطر".

واتهم كاراغر فرديناند بالتغيب عن تغطية شبكة "BBC" للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، لأنه لا يريد انتقاد "مدير راتبه"، إذ كانت شبكة "BBC" قد انتقدت قطر بسبب مزاعم حول "انتهاك حقوق الإنسان".