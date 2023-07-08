دي خيا يودع مانشستر يونايتد بكلمات "مؤثرة".. وتين هاغ يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الحارس الإسباني دافيد دي خيا، السبت، عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، رحيله عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم البالغ من العمر 32 عامًا، إلى فريق "الشياطين الحمر" عام 2011، ولعب منذ ذلك الحين 545 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 190 مباراة.

وحقق دي خيا عددًا من الألقاب مع مانشستر يونايتد، أبرزها: الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

قال دافيد في بيانه: "أردتُ فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع أنصار مانشستر يونايتد، أود أن أعبّر عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان للحب على مدى السنوات الـ 12 الماضية"، مُضيفاً: "لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني عزيزي السير أليكس فيرغسون إلى هذا النادي".

وتابع: "كنتُ أشعر بفخر لا يصدق في كلّ مرة أرتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، لتمثيل هذه المؤسسة، كان أكبر نادٍ في العالم شرفًا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين".

وأكمل دي خيا: "لقد كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا... الآن، إنّه الوقت المناسب لخوض تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، مانشستر سيكون دائماً في قلبي، مانشستر شكّلني ولن يتركني أبداً، لقد رأينا كل شيء".

من جانبه، قال مدرب النادي، إريك تين هاغ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: "تحتاج إلى جودة وشخصية كبيرتين للغاية من أجل لعب مباراة واحدة ليونايتد، أما أن تلعب 545 مباراة لهذا النادي على مدار 12 عاماً فإنه إنجاز خاص، لا سيما في مركز حراسة المرمى الذي يضعك تحت الأنظار في كل مباراة".

وأردف تين هاغ: "أن تفوز بجائزة لاعب العام بتصويت الجماهير واللاعبين 4 مرات، فإن ذلك يُظهر مستواه المميز، سيُذكر دائماً كواحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي".