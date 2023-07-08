(CNN) -- أصيب لاعبو كرة القدم والجماهير بالذهول بعد أن فشل الحكم ومساعدوه في احتساب هدف، بعد أن تجاوزت الكرة الخط بحوالي نصف متر، خلال مباراة في كأس تشيلي.

مع صافرة البداية من مباراة نادي كولو كولو ونظيره يونيون لا كاليرا، لعب مدافع الفريق الأول، آلان ساليفيا، تمريرة إلى حارس مرماه فرناندو دي بول.

وعندما كانت الكرة تشق طريقها نحو المرمى، حاول حارس نادي كولو كولو العودة ومنع الكرة من تجاوز الخط، لكنه فشل في الوصول إلى هناك في الوقت المناسب، وركل الكرة بعيدًا بعد تجاوزها للخط.

بدأ بعض لاعبي يونيون لا كاليرا الاحتفال، لكن سرعان ما توقفوا عندما أدركوا أن الحكم فيكتور أبارزا لم يرسل إشارة لاحتساب الهدف، بل استمر نادي كولو كولو في اللعب.

مما زاد الأمر سوءًا، قبل أن يعرض نادي يونيون لا كاليرا قضيته على المسؤولين، تقدم منافسه كولو كولو على الطرف الآخر وسجّل على الفور ليجعل النتيجة 0/1.

وفاز نادي كولو كولو في المباراة بسداسية مقابل هدف واحد، ووصل إلى الدور نصف النهائي، بينما أنهى نادي يونيون لا كاليرا المباراة بعشرة لاعبين.

بعض ملاعب تشيلي لديها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بما في ذلك ملعب "Estadio Monumental"، حيث لعبت هذه المباراة، ولكن لم يتم استخدام التقنية خلال الجولات السابقة من كأس تشيلي.

روبرتو توبار، رئيس لجنة التحكيم في تشيلي، عزا الخطأ إلى عدم تركيز الحكم ومساعديه، إذ قال: "للأسف... خطأ واضح تمامًا، ارتكب من قِبل فريق التحكيم في عدم احتساب هدف مشروع ليونيون لا كاليرا"، وفقاً لموقع "La Tercera".

وأضاف: "هذا النوع من المواقف، والذي نادراً ما يحدث في غضون 10 ثوانٍ من بدء المباراة، يعني أن الحكام لم يتم تنشيطهم بنسبة 100٪، ونتيجة لذلك، ليسوا في وضع مناسب لاتخاذ القرار الأفضل".

وأوضح روبرتو توبار أن "المواقف غير المتوقعة تتطلب أن يكون التركيز والمكان الجيد لهما الأسبقية في اتخاذ قرار مناسب للغاية".

ومن غير المحتمل أن يجعل هذا التفسير مشجعي نادي يونيون لا كاليرا يشعرون بتحسن.