دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي الفتح السعودي تعيين الكرواتي سلافن بيليتش مديرًا فنيًا للفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا لليوناني جيورجوس دونيس.

ونشر حساب نادي الفتح على منصة تويتر، السبت، أبرز اللقطات للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا، قائلاً: "أهلاً بك في واحة النخيل لنصنع التاريخ معاً".

وقال سلافن بيليتش على أعقاب تكليفه بالمهام الفنية للنادي السعودي: "سعيد فعلاً بأن أكون جزءًا من عائلة نادي الفتح، لدي ذكرى رائعة في السعودية والدوري السعودي، وخصوصًا مع الشعب السعودي، سعيد بأن أكون هناك..إلى اللقاء".

وعاد المدرب الكرواتي للعمل مجددًا في السعودية، إذ سبق أن أشرف على تدريب نادي اتحاد جدة خلال موسم 2019/2018، وحينها قاده للفوز في 3 مباريات مقابل تلقي 8 هزائم والتعادل في 5، بعد خوض 16 مباراة في الدوري السعودي.

كما تولى سلافن بيليتش تدريب عددًا من الأندية، أبرزها: لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي، ووست هام يونايتد وواتفورد ووست بروميتش في بريطانيا، وبكين سينوبو غوان الصيني.

وقاد منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا بين عامي 2004 و2006، وساهم في تأهل المنتخب الأول للدور ربع النهائي في "يورو" 2008.