دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخر مغرّدون على منصة تويتر من تصرف اللاعب الجزائري أحمد قندوسي خلال احتفال زملائه في نادي الأهلي مع مدرب الفريق، مارسيل كولر، بالفوز على نادي الاتحاد السكندري.

عقب المباراة، حمل لاعبو "المارد الأحمر" مدربهم على الأكتاف، وحينها قام قندوسي بخلع حذاء كولر ورميه في الهواء ليسقط على أحد أعضاء الكادر الفني في الفريق.

وتغلّب رفاق أحمد قندوسي (24 عاماً) على مضيفهم الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ21 ضمن مسابقة الدوري المصري.

ووصل رصيد نادي الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة سلم ترتيب المسابقة، ليقترب كثيراً من حصد اللقب.