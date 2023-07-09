دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على منتخب مصر بهدفين لواحد في المباراة النهائية، والّتي ذهبت لشوطين إضافيين عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وتقدّم منتخب "الفراعنة" أولاً عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل يانيس بكراوي النتيجة لمنتخب "أسود الأطلس" عند الدقيقة 37، ثمّ أضاف أسامة تيرجالين الهدف الثاني في الدقيقة 105+.

وتصدر هدف منتخب مصر الوحيد مشهد النهائي الإفريقي، إذ جاء بطريقة جميلة للغاية، بتسديدة صاروخية بأقدام صابر من بعد منتصف الملعب قد هزّت شباك المنافس.

ورغم خسارة منتخب "الفراعنة" فإنه ضمن الصعود لأولمبياد باريس 2024، برفقة منتخب المغرب.

وتأهل منتخب مصر للأولمبياد 14 مرة، شارك في 12 دورة، فيما انسحب من نسختي 1956 و1980، ولم يحقق الفريق أي ميداليات طوال مشاركاته السابقة، وكان أفضل إنجاز تحقيق المركز الرابع في نسختي أمستردام عام 1928 وطوكيو عام 1964.