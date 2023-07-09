دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف جيمس ترافورد، حارس منتخب إنجلترا، أنظار جمهور لعبة كرة القدم، في اللحظات الأخيرة من نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، الذي جمع "الأسود الثلاثة" مع منتخب إسبانيا، السبت.

فعند الوقت بدل الضائع ومع تقدم منتخب إنجلترا بهدف وحيد، تحصل منتخب إسبانيا على ركلة جزاء، لكنّ جيمس ترافورد نجح في التصدي لها، ثمّ أبعد تسديدة من لاعب المنافس على الفور، ليطلق الحكم صافرته، مُعلنًا عن فوز "الأسود الثلاثة" بلقب "اليورو" لأول مرة منذ عام 1984.

وعلق حساب نادي مانشستر سيتي، عبر منصة تويتر، على تألق حارسه، جيمس ترافورد، في الوقت القاتل من المباراة، قائلاً: "تصدي البطولة من حارسنا جيمس ترافورد".

ونجح جيمس ترافورد في الحفاظ على شباكه في المباريات الست من بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، لهذه النسخة.