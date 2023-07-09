دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" إلى الأراضي السعودية، حسبما أعلن عنه نادي اتحاد جدة، ليلة الأحد.

ونشر حساب فريق "النمور" على منصة تويتر أبرز اللقطات من وصول محترفيه الأجانب إلى جدة، للالتحاق بصفوف النادي الذي سيبدأ الاستعداد لمنافسات موسم 2024/2023.

على أعقاب ذلك، التقى متوسط الميدان الفرنسي، كانتي، مع المهاجم البرتغالي، "جوتا"، وتبادلا الحديث معاً، كما وجّه كلّ واحد منهما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة.

قال نغولو كانتي: "أهلاً جماهير الاتحاد، أتمنى أنكم بخير، وصلت قبل قليل إلى جدة، نحن متحمسون للبداية، وننتظركم قريباً".

من جانبه، قال جواو فيليبي "جوتا": "أهلاً جماهير الاتحاد، يتحدث معكم جوتا، أنا سعيد لكوني هنا، أتمنى أن أراكم قريباً، وأتمنى أن يكون الجميع بخير".