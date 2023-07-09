باريس سان جيرمان يواصل تعزيز صفوفه.. تعرّف إلى صفقته الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، انضمام لاعب بايرن ميونخ الألماني لوكاس هيرنانديز إلى صفوف الفريق، بعقدٍ لخمس سنوات يمتد حتى عام 2028.

وأصدر النادي الباريسي بيانًا عبر موقعه الرسمي، تضمن الإعلان عن الظفر بخدمات الظهير الفرنسي، وقال الأخير خلاله: "أنا متحمس حقًا، لقد كنتُ أنتظر الانضمام إلى باريس سان جيرمان لفترة طويلة"، مُضيفاً: "إنّه يوم خاص جدًا بالنسبة لي، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا".

وكان هيرنانديز قد مثّل فريق "البافاري" منذ عام 2019، وقد شارك في 107 مباراة مع النادي، سجّل خلالها هدفين وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

وحصد الظهير الفرنسي عددًا من الألقاب مع النادي الألماني، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والدوري الألماني وكأس ألمانيا.

ويمتلك لوكاس هيرنانديز 33 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، صنع خلالها 5 أهداف، وظفر مع "الديوك" بلقب مونديال روسيا 2018.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان عزز صفوفه بأكثر من صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.