منتخب الإمارات يستعين بالمدرب باولو بينتو.. إليكم أبرز إنجازاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين البرتغالي باولو بينتو مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، لمدة 3 سنوات، خلفًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وقدّم الاتحاد الإماراتي المدرب البالغ من العمر 54 عامًا، كمدربٍ جديد لـ"الأبيض" خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي، الأحد.

قال الأمين العام للاتحاد الإماراتي، محمد بن هزام الظاهري: "تنتظر المنتخب الوطني استحقاقات هامة مقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستنطلق في نوفمبر المقبل، علاوة على نهائيات كأس آسيا في قطر يناير القادم، وتطلعاتنا كبيرة لتحقيق طموحاتنا في هذه الاستحقاقات".

وأوضح الظاهري أن تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس آسيا في آخر نسختين "يضعنا في تحدي للذهاب لما هو أبعد من ذلك، وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2026 فكل تأكيد طموحنا هو التأهل إلى المونديال".

من جانبه، قال بينتو: "لدينا خطة عمل للفترة المقبلة، علاوة على معلوماتي السابقة عن منتخب الإمارات من واقع احتكاكي معه من قرب خلال تولي مسؤولية تدريب منتخب كوريا الجنوبية".

وتابع بينتو: "سنسعى للتعرف على اللاعبين بشكل أدق الفترة المقبلة، من خلال زيارة معسكراتهم الخارجية، استعدادًا للموسم الجديد، مع التأكيد على أن معايير الاختيار في هذه المرحلة تقوم على عنصري الأداء والسلوك، بغض النظر عن السن".

وكان بينتو قد درب منتخب البرتغال و "الشمشون الكوري" خلال نسختي 2014 و2022 من كأس العالم.

على صعيد الأندية، تولى تدريب كل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي وكروزيرو البرازيلي، وأولمبياكوس اليوناني وتشونغتشينغ ليانغجيانغ الصيني.

وحقق باولو بينتو عددًا من الألقاب خلال مسيرته التدريبية، ومنها: كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي والدوري اليوناني وكأس شرق آسيا.