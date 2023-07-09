دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، سبب موافقته على عرض الفريق، مؤكدًا أنّه يرغب بأن يكون الدوري السعودي أحد أفضل الدوريات حول العالم.

في حوار مع الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على منصة تويتر، قال المدرب الإنجليزي: "أظن أن هناك العديد من الأسباب التي جعلتني أرغب في الانضمام للفريق، النادي يمثله الكثير من الأشخاص الجيدين للغاية، بداية من مجلس الإدارة، حينما وصلت للسعودية وصلني شعور أنهم كالعائلة، جعلوني أشعر أنني مرحب بي".

وأضاف جيرارد: "هناك 3 أمور دائمًا ما أضعها في عين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار، ويجب أن أنظر إليهم بهذا الترتيب.. لابد أن يكون الأمر مناسبًا لعائلتي أولاً وقبل كل شيء، لابد أن نكون متحمسين ولدينا الحافز لهذا التحدي".

وتابع بالقول: "أظن أن المشروع الكروي لابد أن يكون طموحًا وأن يكون مدفوعًا بالأسباب الصحيحة فيما يخص التحدي والصلاحيات الممنوحة، وأن أكون مؤمنًا بما سيتوفر لي من امتيازات ولكن هذا آخر ما قد أهتم به، لذا فهي مجموعة من الأسباب كوّنت قراري هذا".

وأردف ستيفن جيرارد: "أنا متحمس ومتشوق حقًا لبدء الرحلة، أنا متشوق لمقابلة جميع المشجعين وجميع اللاعبين، ولكن ممثلين نادي الاتفاق الذين قابلتهم حتى الآن كانوا أشخاص متميزين، أتصور أنّنا نتشابه كثيرًا".

وواصل: "النادي بالفعل له ثقافة مميزة، ولديه مسبقًا مشجعين رائعين ورئيس النادي الحالي شخص ذو شأن ولكن يبدو أنه سيتغير برئيس جديد في الواقع، لكن أعضاء مجلس الإدارة متوافقين، وجميعهم طموحين للقادم... يمنحون النادي الكثير من وقتهم ويبذلون المزيد من الجهد لأجله، أريد أن أكون ضمن هذه البيئة، أريد أن أطبق معاييري الخاصة لمحاولة المساعدة والتطوير بمقياس واضح".

وخاطب جيرارد جماهير نادي الاتفاق، قائلاً: "أنا سعيد ومتشوق للغاية، أنا مدرب ومدير فني يتسم بطموح ليس له حدود ويحب العمل بلا كلل، ليحرص على تنافسية الفريق، أتشوق لمقابلة المشجعين وكذلك فريقي الفني، نحن جميعًا متحدون وسنخوض الرحلة معًا، أنا واثق بأنه بإمكاننا تحقيق أهدافنا إذا ظللنا متسقين معًا".

عن الدوري السعودي، قال المدرب الإنجليزي: "من رأيي، الدوري سينمو ويتطور بالدعم الكبير من الحكومة والوزارة وجميع الأندية في المسابقة، وأيضاً بمساعدة المشجعين واللاعبين وكل من له علاقة بالأمر، نطمح جميعاً بالنمو والتطور المستمر لجعله أحد أفضل الدوريات بالعالم".