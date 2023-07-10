للمرة 43 في تاريخه.. الأهلي بطلا للدوري المصري

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
للمرة الـ 43.. نادي الأهلي يحصد لقب الدوري المصري
Credit: Michael Steele/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2023/2022، وذلك للمرة الـ 43 على مر تاريخ الفريق.

وضمن "المارد الأحمر" لقب المسابقة بعد اعتلائه صدارة سلم الترتيب برصيد 75 نقطة، مستغلاً خسارة منافسه بيراميدز من نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة.

وتجمد رصيد نادي بيراميدز عند النقطة 67، بفارق 8 نقاط عن نادي الأهلي، صاحب الصدارة، إذ بات من المؤكد عدم قدرته على الوصول لرصيد "المارد الأحمر" مع تبقي له مباراتين فقط في المسابقة.

ويعتبر نادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري، فيما يقع نادي الزمالك في المركز الثاني بواقع 14 لقبًا.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.