دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2023/2022، وذلك للمرة الـ 43 على مر تاريخ الفريق.

وضمن "المارد الأحمر" لقب المسابقة بعد اعتلائه صدارة سلم الترتيب برصيد 75 نقطة، مستغلاً خسارة منافسه بيراميدز من نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة.

وتجمد رصيد نادي بيراميدز عند النقطة 67، بفارق 8 نقاط عن نادي الأهلي، صاحب الصدارة، إذ بات من المؤكد عدم قدرته على الوصول لرصيد "المارد الأحمر" مع تبقي له مباراتين فقط في المسابقة.

ويعتبر نادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري، فيما يقع نادي الزمالك في المركز الثاني بواقع 14 لقبًا.