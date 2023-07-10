كيف علّق مدرب توتنهام هوتسبير على مستقبل هاري كين مع النادي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على مستقبل اللاعب هاري كين مع الفريق، بعد أن ارتبط اسمه بنادي بايرن ميونخ الألماني، هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية أن فريق البافاري قدم عرضين على التوالي لـ"السبيرز" من أجل الظفر بخدمات المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً خلال سوق الانتقالات الجارية.

في حديثه في أول مؤتمر صحفي له بصفته مدربًا لتوتنهام هوتسبير، قال بوستيكوجلو: "هاري كين هو أحد أبرز المهاجمين في العالم، وأريده أن يشارك (معنا) هنا"، مُضيفاً: "أريد أن أنجح مع هذا النادي، ولا شك أن هذا ما يريده هو أيضاً'، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "أريد فقط أن أقدم نفسي إلى هاري، وأعطيه رؤيتي لنادي كرة القدم، ثمّ الذهاب إلى ملعب التدريب وتحقيق ذلك...سيكون حديثي معه حول كيف يمكننا أن نجعل هذا النادي ناجحاً...".

وأكد آنجي بوستيكوجلو على أنه لم يتلقَ "أي تأكيدات" بشأن مستقبل كين مع النادي.

وأردف: "لا يمكنك أبداً التعامل مع اليقين في أي جانب من جوانب الحياة، أحاول فقط التركيز على ما أعرفه، كلّ ما أعرفه الآن هو أن هاري كين جزء من الفريق، ونحن متحمسون لإعادته للعمل مع الفريق".

عن اللاعبين الذين سيغادروا أسوار النادي، قال بوستيكوجلو: "هذا ليس في صدارة ذهني الآن، أنا أركز فقط على الاتجاه الذي أريد أن يسير فيه النادي، إذا بدأت في التفكير في هذا النوع من التفاصيل في الوقت الحالي، فسأفوت فرصة إنشاء بعض التفاصيل الدقيقة".