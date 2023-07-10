دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا وزير النقل المصري، كامل الوزير، إلى نبذ التعصب بين مشجعي الأهلي والزمالك وتشجيع بعضهما في الاستحقاقات الخارجية، مشيرا إلى أنه لا يُخفي تشجيعه للزمالك لكنه يحب الأهلي أيضا.

وقال كامل الوزير في مادخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى: "أفكر بعمل محطة مترو في منطقة الجزيرة من أجل الأهلاويين المحترمين".

وأضاف وزير النقل قائلا لموسى: "ما رأيك أن نذهب معا لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك ونشجع اللعب الجميل ومن يسجل الأهداف ونعطي مثالا للمصريين؟".

وأردف الوزير قائلا: "أنا لا أخفي زملكاويتي لكنني أحب الأهلي كفريق مصر، هذا لا يعيب البني آدم، ولكن ما يعيبه أن يكون متعصبا وأن يُخطئ".

وتابع الوزير قائلا: "لو أنا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كنت سأصطحب أعضاء مجلس النادي إلى مقر النادي الأهلي وباركت لهم بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، ولو كنت رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي كنت سأذهب لتقديم التبريكات للزمالك عند تحقيق لقب بطولة أفريقيا في كرة الطائرة".

وأردف وزير النقل المصري قائلا: "يجب أن تعود هذه الروح وتسود، أدعو الإعلاميين الأهلاويين والزمالكاويين للتعاون معا، فحضرتك أهلاوي والأستاذ عمرو أديب زملكاوي وربما بإمكانكما الترويج لهذه الفكرة".

وقال الوزير: "لو لدى الأهلي مباراة في أفريقيا، لا مانع بأن نأخذ مجموعة من مشجعي الزمالك حاملين أعلام الأهلي والزمالك ونشجع في المدرجات، وعندما يكون هناك مباراة للزمالك أدعو حضرتك لحمل أعلام الزمالك وتشجيع الزمالك".