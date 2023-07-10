أحد أعظم لاعبي كرة القدم في إسبانيا يفارق الحياة.. ما أبرز إنجازاته؟

(CNN) -- تُوفي لويس سواريز ميرامونتيس، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في إسبانيا على مر التاريخ، عن عمر يناهز 88 عامًا.

كان متوسط ميدان نادي برشلونة ونادي إنتر ميلان السابق أول لاعب إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية، في عام 1960.

لا يزال اللاعب الإسباني الوحيد الذي فعل ذلك، بينما فازت اللاعبة الإسبانية أليكسيا بوتياس بالجائزة في مرتين في عامي 2021 و2022.

وغرّد حساب الفريق الكتالوني عبر تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة لويس سواريز ميرامونتيس، أسطورة كرة القدم ونادي برشلونة، والحائز على الكرة الذهبية لعام 1960، خالص العزاء والمواساة لأقاربه وذويه وعائلة كرة القدم الإسبانية والعالمية قاطبة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقالت اللاعبة أليكسيا بوتياس: "أنت جزء من التاريخ في كرة القدم، سأتذكر دائمًا الشيء الذي قلته لي بعد الفوز بأول كرة الذهبية وكيف ألهمني ذلك، ارقد بسلام، لويس سواريز".

فيما قال خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان، في بيان: "إنّه يوم حزين للغاية لجميع مشجعي إنتر، لقد كان شخصاً غير عادي حقاً، عندما تحدثنا عن كرة القدم معاً، كان مباشراً للغاية وعلى دراية، كان إحساسه بألوان النيراتزوري شديداً للغاية، لقد فهم ما يعنيه تمثيل القميص".

وانضمّ سواريز إلى برشلونة قادمًا من نظيره ديبورتيفو لاكورونيا في عام 1954، قبل أن يصبح أسطورة في النادي.

لعب 253 مباراة مع الفريق الكتالوني وأحرز 141 هدفًا، كما فاز بلقبين في الدوري الإسباني وكأس إسبانيا (مرتان).

في عام 1961، غادر إلى نادي إنتر ميلان، إذ واصل حصد البطولات، بفوزه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي وكأسين أوروبيين.

بالإضافة إلى مسيرته الرائعة في الأندية، كان لويس سواريز ميرامونتيس جزءاً من جيل مثير من اللاعبين الإسبان، الذين فازوا ببطولة أوروبا عام 1964.

بعد مسيرته الكروية، أدار سواريز عددًا من الأندية، بما في ذلك إنتر ميلان وديبورتيفو، كما أشرف على تدريب المنتخب الإسباني، وقاده إلى دور الـ 16 في كأس العالم 1990.