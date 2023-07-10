ميكالي يكشف موقفه من ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مرحب به للانضمام لقائمة "الفراعنة" خلال أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد تأهل للأولمبياد المقبلة، على الرغم من خسارته لنهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب، بهدفين لواحد.

وتحدّث المدرب البرازيلي لقناة "OnTime Sports" المصرية، قائلاً: "بدون شك اسم محمد صلاح كبير جداً وهو أشبه باللاعب نيمار دا سيلفا في منتخب البرازيل، صلاح قيمة كبيرة في المنتخب، وأمامنا عام للتفكير ولاختيار القرارات المناسبة، طبعاً مرحب به جداً جداً".

وعمّا إذا كان الباب مفتوحاً أمام لاعبين جدد لارتداء قميص منتخب مصر تحت 23 عاماً، قال ميكالي: "الباب مفتوح على مصراعيه لجميع اللاعبين خلال المرحلة القادمة للانضمام للمنتخب، سوف نستمر في متابعة الدوري المصري لرؤية اللاعبين سواء الذين تواجدوا مع الفريق أم لا".

وتابع بالقول: "اختياراتنا دائماً ما تكون مناسبة ليكون المنتخب جاهزاً لمواجهة أي منتخب حول العالم، أهتم بمصلحة اللاعبين وأن يقدموا أفضل المستويات مع أنديتهم، وإتاحة فرصة احترافهم في الخارج".

وعن خسارة اللقب القاري أمام "أسود الأطلس"، قال روجيريو ميكالي: "لعبنا من أجل الفوز على الرغم من قوة المنافس والضغط الجماهيري"، موضّحاً: "لم يحصل فريقنا على عدالة التحكيم كما حصل عليها المنتخب المغربي".

وأتمّ المدرب البرازيلي: "كان لدينا حلم وطموح بالفوز بهذه البطولة وإهدائها للشعب المصري، أعتذرتُ للجماهير عن الخسارة لأننا عملنا وبذلنا مجهود كبير وأجرينا تغييرات على اللاعبين قبل البطولة وخلالها، كنت أتمنى تحقيق اللقب".