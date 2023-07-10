دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نادي الفتح وسامي الجابر، لاعب المنتخب السعودي السابق، عن تضامنهما مع محترف نادي الهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الذي يشكو من الإصابة.

وغرّد حساب نادي الفتح على منصة تويتر: "نعرفك قويًا.. داخل وخارج الملعب نتمنى لك الشفاء ..والعودة سريعًا".

فيما قال الجابر: "الشفاء العاجل، ابق مبتسما دائما".

وسبق أن كشف "الأزرق الهلالي" عن إصابة جانغ هيون سو بورم حميد في الغدد اللمفاوية، على أن يخضع لعلاج تتراوح مدته بين 3 إلى 4 أشهر، مما تسبب في غيابه عن تحضيرات الفريق الحالية لموسم 2024/2023.

ووجّه المدافع الكوري الجنوبي رسالة لنادي الهلال وجماهيره، بالتزامن مع تقارير صحفية تشير إلى تكفل الفريق بتكاليف العلاج، إذ قال: "اليوم لقد أنتهيت من العلاج الأول، خلال هذه الساعات الخمس كنت بقلب سعيد وممتن...".

وأكمل في منشوره على منصة إنستغرام: "هناك بطل آخر لي ولعائلتي، نادي الهلال، أود أن أتقدم بالشكر لجميع اللاعبين والعاملين في النادي".

وواصل جانغ: "فهد بن نافل (رئيس مجلس إدارة النادي غير الربحية) أود أن أشكرك، بسبب مساعدتك، نعيش أنا وعائلتي أيامًا لا تنسى في الحياة، ولن أنسى أبدًا ما فعلته لي ولعائلتي، حقًا شكرًا لك على كل شيء، وأخيرًا.. شكرًا لجميع مشجعي الهلال".

وكان جانغ هيون سو (31 عامًا) قد انضم لـ"الأزرق الهلالي" عام 2019، وحقق عددًا من الألقاب مع الفريق، أبرزها: دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.