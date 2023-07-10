دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن نادي الهلال اتفق مع اللاعب سيرجي سافيتش، على انضمامه لصفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن "الأزرق الهلالي" اتفق مع نادي لاتسيو الإيطالي للظفر بخدمات متوسط الميدان الصربي مقابل رسوم 40 مليون يورو (44 مليون دولار)، على أن تكون مدة العقد 3 سنوات.

ويبلغ سافيتش من العمر 28 عامًا، ويعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي.

انضم سيرجي سافيتش إلى نادي لاتسيو عام 2015، ولعب منذ ذلك الحين 341 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 69 هدفاً وقدّم 59 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك في 43 مباراة مع منتخب صربيا، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 8 آخرين.