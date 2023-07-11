دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعلت شخصيات عدة من مختلف شرائح المجتمع المصري مع فوز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2022، للمرة الـ 43 على مر تاريخ الفريق.

وحقق "المارد الأحمر" لقب المسابقة بعد أن احتل صدارة سلم الترتيب برصيد 75 نقطة، مستغلاً خسارة منافسه بيراميدز من نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد، ليتجمد رصيده عند النقطة 67 مع تبقي له مباراتين فقط.

وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة تويتر: "هتاف اليوم : " يعنى ايه الدورى المصرى ؟ يعنى كله يعيش الوهم و الأهلى ياخد الدورى" مقتبس من جماهيرنا مع الشكر".

وغرّد الممثل المصري أحمد السعدني عبر صفحته على تويتر: "الدرع رجع بيته الاهلي بطل الدوري".

وكتب المعلق الرياضي خليل البلوشي: "النادي الأهلي امبراطورية عملاقة من الصعب مجابهتها نادي كبير بجمهوره وتاريخه وانجازاته التى لا حصر لها، قولًا واحدًا هنالك أندية وهنالك النادي الأهلي تهانينا للنادي الأهلي المصري التتويج بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه رفقاً بالأرقام يا أهلي".

وغرّد حساب الدوري الإيطالي باللغة العربية: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد .. النادي الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة الـ43 تهانينا للعملاق القاهري".

وقال أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، في برنامجه "الريمونتادا"على قناة "المحور": "ذكاء إدارة الأهلي كلمة السر في استعادة لقب الدوري، وقيمتها تظهر في تقييم أخطاء الموسم الماضي والتحضير للنجاحات الحالية، وأحييها على التعاقد مع المدرب مارسيل كولر".