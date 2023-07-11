دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، التحاق لاعبه كريستيانو رونالدو بصفوف الفريق، الذي يخوض معسكر تحضيري في البرتغال، استعدادًا لمنافسات موسم 2024/2023.

ونشر حساب فريق "العالمي" على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انضمام النجم البرتغالي لمعسكر النادي بعد انتهاء عطلته الصيفية، وعلّق قائلاً: "الأفضـل ينضـم لمعسكر ناديه ‎#العالمي".

وتحدّث رونالدو باللغة العربية خلال الفيديو، قائلاً: "السلام عليكم".

وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، قد ارتدى قميص نادي النصر في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، ولعب منذ ذلك الحين 19 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 14 هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين.