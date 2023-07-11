واقعة مثيرة للجدل في الدوري المصري.. شجار بين لاعبين من فريق واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي الإسماعيلي ونظيره الداخلية، ضمن منافسات الدوري المصري، واقعة مُثيرة للجدل، إذ تشاجر لاعبان من فريق واحد معاً.

فعند الوقت بدل الضائع من زمن المباراة وعلى أعقاب هجمة لنادي الداخلية، اشتبك لاعب نادي الإسماعيلي، عصام صبحي، بالأيدي مع زميله في الفريق، محمد بيومي، قبل أن يتدخل اللاعبون لفضّ الاشتباك بينهما.

وفاز نادي الإسماعيلي على نادي الداخلية بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من المسابقة، لموسم 2023/2022.

وضمن نادي الإسماعيلي البقاء في دوري الأضواء، بعد أن احتل المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، مُبتعداً عن المراكز المهددة بالهبوط، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.