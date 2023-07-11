دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، بعيد ميلاد لاعبه محمد النني، الذي يصادف 11 يوليو/ تمّوز الجاري.

وأكمل متوسط الميدان المصري عامه الـ 31، ونشر حساب فريق "الغانرز" على منصة تويتر فيديو لأبرز اللقطات والأهداف التي سجلها اللاعب مع النادي.

وعلّق نادي أرسنال على الفيديو بالقول: "عيد ميلاد سعيد"، ليتفاعل النني برموز تعبيرية.

كما حرص حساب مسابقة الدوري الأوروبي على الاحتفاء بهذه المناسبة، إذ نشر أبرز الأهداف للاعب، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد".

والتحق محمد النني بتدريبات النادي الإنجليزي استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل 2024/2023، بعد أن تعافى من إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الموسم الماضي.

وكان النني قد جدد عقده مع فريق "الغانرز" حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وانضمّ متوسط الميدان المصري إلى صفوف أرسنال عام 2016، ولعب منذ ذلك الحين 155 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.