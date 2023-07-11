محمد صلاح يلتحق بصفوف نادي ليفربول.. ورد فعل زميله يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التحق اللاعب المصري محمد صلاح بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بعد أن أنهى عطلته الصيفية، التي كانت أيامها الأخيرة في اليونان.

ونشر حساب "الريدز" على منصة تويتر فيديو أظهر تواجد مهاجم "الفراعنة" في مقر النادي، قائلاً: "لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم عاد الملك المصري إلى كتيبة الريدز".

وأظهر فيديو آخر رد فعل اللاعب كوستاس تسيميكاس عند لقائه بزميله صلاح، إذ حرص على معانقته بشكل حار، وعلّق حساب نادي ليفربول على ذلك، بالقول: "كوستاس يمثلنا جميعًا الآن".

وسيبدأ محمد صلاح ورفاقه الاستعداد للموسم المقبل 2024/2023، بطموح مختلف عن الموسم الفائت، إذ عانى الفريق خلاله من سوء النتائج في مختلف البطولات والإخفاق في المنافسة على الألقاب.