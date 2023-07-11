دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، استضافة المملكة مباراة ملاكمة "من العيار الثقيل في 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، تزامنًا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ، في بيان عبر حسابه في تويتر، إن المباراة تهدف إلى معرفة "أشرس رجل على وجه الأرض"، وأنها ستُلعب وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

وأضاف تركي آل الشيخ: "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله… طموحنا لا حدود له لذلك انتظرونا في موسم الرياض".

واعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض أن "مثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته؛ كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال بطل الملاكمة تايسون فيوري: "بمجرد أن يرن الجرس، ستنهال اللكمات كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن "ملك الغجر" هو أعظم مقاتل في جيله... وسترون جميعًا ذلك بطريقة مدمرة في 28 أكتوبر ستكون معركة التاريخ"، حسب البيان الذي نشره تركي آل الشيخ.

في المقابل، قال فرانسيس أنجانو: "كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائمًا هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض. أود أن أشكر موسم الرياض وفريقي في (3Point0 Labs) للمساعدة في تنظيم هذا الحدث. كل ما سأقوله لتايسون الآن هو أنه من الأفضل أن يرقص في تلك الحلبة لأنني إذا لمسته، فسوف يسقط مغشيًا عليه".

ومن المقرر أن يتم تنظيم المباراة بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو في في افتتاح موسم الرياض، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية التي يجري تنظيمها في المملكة منذ انطلاقه في عام 2019".