هل حياة فان در سار في خطر بعد دخوله المستشفى؟.. نادي أياكس يجيب

(CNN) -- قال نادي أياكس أمستردام الهولندي إن حارس مرماه السابق، إدوين فان در سار، لا يزال في العناية المركزة لكنه "يتجاوب عند زيارته" و "ليس في خطر يهدد حياته".

وكان فان در سار قد نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف بالمخ، الجمعة الماضي، قبل أن يكشف نادي أياكس أمستردام مؤخراً عن حالته الصحية.

وأوضح النادي الهولندي أن الحارس البالغ من العمر 52 عاماً لا يزال "في وحدة العناية المركزة"، لكن وضعه "مستقر"، مُضيفاً: "يجب أن ننتظر لنرى كيف سيتطور وضعه".

بالإضافة إلى فوزه بلقبي دوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد، فاز حارس المرمى السابق أيضاً بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها للدوري الهولندي، خلال مسيرته.

إدوين فان در سار، الّذي خاض 130 مباراة دولية مع منتخب هولندا، كان يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى حول العالم.

بعد اعتزاله كرة القدم عام 2011، انضم فان در سار إلى مجلس إدارة نادي أياكس أمستردام قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي في عام 2016، لكنه استقال من المنصب في مايو/ أيّار الفائت، بعد أن وقع الفريق في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الهولندي.