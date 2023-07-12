فيديو علم إسرائيل في السعودية ضمن بطولة فيفا الإلكترونية يثير تساؤلات

صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته فيفا أي عن البطولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة تناولت مقطع فيديو عن مشاركة لاعبين إسرائيليين ببطولة فيفا الإلكترونية المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته صفحة فيفا أي "FIFAe" على صفحتها الرسمية بتويتر ظهور لاعبين يرفعون العلم الإسرائيلي.

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها المقتبسة عن الإعلامي الإسرائيلي، روعي كايس: : ""علم إسرائيل في السعودية! في الساعة الأخيرة انتشر فيديو من انطلاق بطولة الفيفا العالمية المقام هذا العام في الرياض. في الشريط يمكن ملاحظة اللاعبين الإسرائيليين وعلم إسرائيل".

وفي تغريدة منفصلة نشر كايس مقطع فيديو مدعيا أنه لحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال مراسم افتتاح البطولة.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتمنح بطولة "كأس الأمم FIFAe" للاعبين فرصة اللعب إلكترونيا جنبًا إلى جنب مع زميل من الوطن ذاته مع بديل إضافي للعب 2 ضد 2، وبدأت لأول مرة في عام 2019.