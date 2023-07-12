(CNN) -- كان انتقال ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي أحد أهم المواضيع خلال فترة الانتقالات الصيفية لكرة القدم، ويبدو أنّه على بعد خطوة واحدة من الظهور الأول له في ميامي.

استبدل النجم الأرجنتيني شوارع باريس بـ"ساوث بيتش"، ووصل الآن أخيرًا إلى منزله الجديد قبل الخطوة المرتقبة للغاية.

شوهد ميسي وهو يهبط في جنوب ولاية فلوريدا، الثلاثاء، مع أسرته، إذ يبدو أن الصفقة أقرب إلى أن يتم تأكيدها رسميًا.

كما سيتم الترحيب بالفائز بكأس العالم 2022 من خلال لوحة جدارية ضخمة له وهو يشق طريقه عبر ميامي، والتي ساعد ديفيد بيكهام، مالك النادي، في رسمها.

ونشرت فيكتوريا، زوجة بيكهام، فيديو على منصة إنستغرام، وعلقت بالقول: "أعتقد أن ديفيد قام بعمل جيد حقًا في رسم ميسي هنا في ميامي، انظر، إنها ضخمة، ألا يوجد شيء لا يستطيع ديفيد بيكهام فعله؟..إنّه هناك، يرسم بعيداً، لقد أُعجبت".

لم يحاول ديفيد بيكهام إخفاء حماسه بشأن التوقيع مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، وتطرق مؤخراً إلى حجم هذه الخطوة.

قال النجم الإنجليزي السابق لصحيفة "ذا أتلتيك": "لقد قلتُ دائمًا إذا أتيحت لي الفرصة لإحضار أفضل اللاعبين في اللعبة إلى ميامي، في أي وقت من مسيرتهم المهنية، فسأفعل ذلك"، مُضيفاً: "لقد التزمتُ دائمًا بهذا تجاه جماهيرنا".

وتابع: "لذلك، عندما أسمع أن أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن أفضل لاعب، الذي فاز بكل شيء في اللعبة، والذي لا يزال لاعبًا رائعًا، ولا يزال شابًا وما زال يفعل ما يفعله، يريد اللعب لفريقي، إنّها لحظة عظيمة بالنسبة لنا".

ليس بيكهام فقط هو المتحمس لوصول ليونيل ميسي، بل هناك ترقب كبير من الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيحصل المشجعون الذين يملكون التذاكر لمشاهدة اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً لأول مرة على الأراضي الأمريكية على فرصتهم قريباً.

وفقاً لموقع إعادة البيع "TickPick"، إن أرخص تذكرة لمباراة نادي إنتر ميامي ضدّ نادي كروز أزول المكسيكي، في 21 يوليو/ تمّوز، التي يحتمل أن تشهد ظهور ميسي، كان ثمنها 29 دولاراً فقط، قبل أن تشهد زيادة كبيرة بنسبة 1.034%، لتبلغ أرخص تذكرة 329 دولارًا.

لكن الزيادة الأكبر كانت لمباراة نادي إنتر ميامي ونظيره نيويورك ريد بولز، إذ ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة 1،236٪، في أول رحلة للنجم الأرجنتيني إلى نيويورك في أغسطس/ آب المقبل.