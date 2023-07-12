دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الأربعاء، ضمّ اللاعب سيرجي سافيتش، لمدة 3 مواسم مُمتدة حتّى موسم 2026/2025، قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي.

ونشر فريق الأزرق الهلالي عبر تويتر فيديو تضمن الإعلان عن ظفر بخدمات متوسط الميدان الصربي، قائلاً: "أرواحٌ نشـأت على "الذهـب".

وأوضح الهلال أن مراسم توقيع العقد جرت في النمسا، على أعقاب معسكر الفريق، بعد أن تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية.

وسبق أن كشف الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن رسوم الصفقة تبلغ 40 مليون يورو (44 مليون دولار).

ويبلغ سافيتش من العمر 28 عامًا، ويعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي.

انضم سافيتش إلى نادي لاتسيو عام 2015، ولعب منذ ذلك الحين 341 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 69 هدفًا وقدّم 59 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك في 43 مباراة مع منتخب صربيا، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

وتعتبر هذه الصفقة هي الثالثة لفريق "الأزرق الهلالي"، هذا الصيف، إذ سبق أن تعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.