لاعب إسرائيلي جديد في الإمارات.. نادي شباب الأهلي يتعاقد مع مؤنس دبور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى صفوف نادي شباب الأهلي، قادما من نادي هوفنهايم الألماني، حسبما أعلن عنه الفريق الإماراتي، عبر حسابه على منصة تويتر، الأربعاء.

ويعتبر مؤنس دبور ثالث لاعب إسرائيلي سيظهر في مسابقة الدوري الإماراتي، بعد مواطنيه عمير أتزيلي وضياء سبع.

ويبلغ مؤنس دبور من العمر 31 عاما، وينشط في مركز المهاجم.

وارتدى اللاعب الإسرائيلي قميص نادي هوفنهايم عام 2020، ومنذ ذلك الحين لعب 99 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك في 40 مباراة مع منتخب إسرائيل، أحرز خلالها 15 هدفا وصنع 6.