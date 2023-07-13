دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار فوز اللاعبة القطرية، جو شين، بذهبية الشطرنح السريع في البطولة العربية المقامة في الجزائر جدلا الخميس، وذلك بعد أن رد مغردون قطريون على بعض التعليقات التي حملت تعليقات وُصفت بـ"المسيئة" تجاه اللاعبة.

وعلقت الشيخة مريم آل ثاني بالقول: " ممكن من أصحاب التعليقات السلبية والمنتقصين من شأن بطلة الشطرنج يستعرضون لنا أهم إنجازاتهم الوطنية؟ لعل نلقى شيء يشفع لهم هذه التعليقات المسيئة لأنفسهم قبل غيرهم!".

وكتب الإعلامي القطري خالد جاسم تعليقا جاء فيه: "نفتخر ببطلتنا جو شين .. ونفتخر بكل من يمثل بلادنا قطر... ونفتخر بزوجها اسطورة الشطرنج محمد المضيحكي... هم فخر لنا بانجازاتهم وعطاءهم لوطنهم قطر".

وشهد خبر فوز شين بلقب ذهبية الشطرنج السريع في البطولة العربية عددا من التعليقات التي وُصفت بـ"المسيئة" والتي ركزت على أن أصل اللاعبة ليس قطريا.

وفيما يلي أبرز التعليقات على هذه الردود: