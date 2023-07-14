دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – برأت محكمة بريطانية، لاعب مانشستر سيتي، الفرنسي بينجامين ميندي، من تهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب التي وُجهت له سابقا، وفق ما نشره مكتب المحاماة الذي وكله ميندي في هذه القضية.

وقال مكتب "Hickman & Rose" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "شركاء هيكمان آند روز، جيني ويلشاير وبيتر سيميزكي، يمثلان لاعب كرة القدم لدى مانشستر سيتي بينجامين ميندي، الذي تم تبرئته من الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب بعد إعادة المحاكمة في محكمة تشيستر كراون".

وأضافت الشركة في بيانها: "تمت تبرئة السيد ميندي بالإجماع من القضيتين بعد تحقيق الشرطة الذي بدأ في عام 2020، لقد تمت تبرئته الآن بالإجماع من جميع التهم العشر التي واجهها، بعد أن وُجد غير مذنب في سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي بعد محاكمة أولى استمرت خمسة أشهر وانتهت في وقت سابق من هذا العام".

وقالت محامية ميندي، جيني ويلشاير، بعد صدور الحكم: " يود بينجامين ميندي أن يشكر أعضاء هيئة المحلفين على تركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة، بدلاً من الإشاعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية منذ البداية".

وانتشر مقطع فيديو لميندي ومحاميته بعد النطق بالحكم حيث طلب منه أحد الصحفيين الإدلاء بتعليق فقال باللغة العربية: "الحمدلله".

من جانبه، نشر اللاعب الفرنسي بول بوغبا صورة لمحادثة فيديو بينه وبين مواطنه على صفحته على إسنتغرام وعلق عليها بالقول: "الحمدلله... سعيد جدًا من أجلك يا أخي .. كل الأشخاص الذين كانوا يتحدثون عنك سيئًا، الآن أريد أن أراهم يلمعون اسمك، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك في الملعب مرة أخرى".

وكانت الشرطة الإنجليزية قد بدأت تحقيقا في تهم تتعلق بالاغتصاب بحق ميندي عام 2020، وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا في 26 أغسطس/آب من عام 2021 أعلن فيه تعليق مشاركة اللاعب في المباريات والتدريبات حتى نهاية التحقيقات دون أن يُعلن عن فسخ عقده.