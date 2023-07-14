بعد فوز الأهلي على الزمالك.. هذا ما دار بين نجيب ساويرس وحسين الشحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبادل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ولاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، الجمعة، كلمات المدح بعد فوز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف وحيد، الخميس.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم صورة للشحات بعد المباراة وعلقت عليها بالقول: "إذا قلنا حسين الشحات. تقولون...".

ورد ساويرس على التغريدة بالقول: "أحلى حسين... بطلنا"، ليرد الشحات على تغريدة رجل الاعمال المصري قائلا: "حبيبي الغالي".

وكتب ساويرس ردا على لاعب النادي الاهلي: "صدقني بنشكرك من القلب رفعت راسنا... ربنا يوفقك".

وكان الشحات قد تألق في فوز الأهلي على الزمالك وحصل على جائزة "رجل المباراة" بعد أن سجل هدفين أحدهما في الدقيقة الثانية، والثاني في الدقيقة 36.