دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب تاليسكا هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي النصر السعودي على نظيره فارينس البرتغالي، بخماسية مقابل هدف واحد، في مباراة ودّية جمعت الفريقين على الأراضي البرتغالية، الجمعة.

وجاء هدف البرازيلي تاليسكا الثاني بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 24 من زمن المباراة، إذ سدد كرة قوية سكنت شباك المنافس من ركلة حرة مباشرة.

وأظهرت لقطات مصورة رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على هدف تاليسكا، إذ صفقا له نظراً لجمالية الهدف، مما أثار تفاعلاً.

ويستعد فريق "العالمي" للموسم المقبل 2024/2023 في الوقت الحالي من خلال معسكر تحضيري في البرتغال، يتخلله عدد من المباريات الودّية.