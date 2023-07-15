أرسنال يبرم أغلى صفقة في تاريخه.. كم بلغت رسومها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أرسنال، السبت، تعاقده مع اللاعب ديكلان رايس بعقدٍ طويل الأمد، قادمًا من نادي وست هام يونايتد.

وأصدر فريق "الغانرز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن ظفر بخدمات متوسط الميدان، وقال المدير الرياضي في النادي، إيدو، خلاله: "هو لاعب يتمتع بقدرات رائعة وسجل حافل، لقد كانت عملية النقل مجهوداً جماعياً كبيراً بخطة واضحة".

وأضاف إيدو: "نحن سعداء جدًا لانضمام ديكلان إلينا، هو لاعب دولي شاب ذو جودة عالية وسيضيف قوة كبيرة إلى فريقنا، ويتناسب بشكل جيد مع استراتيجيتنا للتنافس مع اللاعبين الشباب الموهوبين في مركز نادينا".

وقال مدرب الفريق، ميكل أرتيتا: "إنه لاعب يتمتع بقدرات هائلة، وقد قدّم أداءً على مستوى عالٍ في الدوري الإنجليزي ومع منتخب إنجلترا لعدد من المواسم حتى الآن، يقدم جودة لا شك فيها للنادي، هو موهبة استثنائية لديه القدرة على أن يكون ناجحاً للغاية هنا".

ونشأ ديكلان رايس (24 عامًا) في صفوف نادي وست هام يونايتد، ولعب 245 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 15 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة، وحصد برفقته لقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا العام.

على الصعيد الدولي، خاض 43 مباراة مع منتخب إنجلترا، وأحرز 3 أهداف.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم صفقة انضمام رايس لنادي أرسنال قد بلغت 105 مليون جنيه إسترليني (137 مليون دولار) بشكل إجمالي، لتكون أغلى صفقة في تاريخ الفريق.