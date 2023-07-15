(CNN) -- قال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إن مباراة ودّية بين جمهورية أيرلندا وكولومبيا، قبل بطولة كأس العالم للسيدات 2023، تمّ التخلي عنها بسبب "الخشونة".

وأوضح الاتحاد الأيرلندي أن المباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة في بريزبين بأستراليا، قد انتهت بعد مرور 20 دقيقة فقط، مع استمرار الفريق في المشاركة في جلسة تدريبية كاملة بدلاً من ذلك.

وتحدّث الاتحاد الأيرلندي في بيان، قائلاً: "المباراة التي أقيمت في ميكين بارك في بريزبين أصبحت جسدية بشكل مفرط، وتقرر بعد التشاور مع طاقم الحكام إنهاء المباراة"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد الأيرلندي.

أحد لاعبات منتخب أيرلندا، لاعبة خط الوسط دينيس أوسوليفان، خضعت لفحوصات للإصابة التي تعرضت لها خلال المباراة الودية، موضحًا الاتحاد الأيرلندي أن اللاعبة "تجنبت حدوث كسر".

فيما قالت فيرا باو، مدربة منتخب إيرلندا، لشبكة "Sky Sports"، السبت، إن لاعباتها "يخشون على أنفسهم"، وأضافت: "لقد كان شيئاً لم أختبره من قبل خلال 47 عامًا من المشاركة في كرة القدم، وليس فقط كلاعبة أو مدربة".

وتابعت: لقد بدأت (المباراة) بحيوية، مباراة جيدة، ثمّ شهدت حالات بدنية مفرطة... قبل إصابة اللاعبة دينيس أوسوليفان، كانت حالة ليست ضمن قواعد اللعبة، وكانت اللاعبة تعاني من ألم رهيب، وكان اللاعبات مستاءات للغاية وخافوا على أنفسهم، نحن لسنا فريقا يخاف من التحديات أو يخاف من أيّ شيء".

من جانبه، قال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان إن المباراة تمّ إنهائها بسبب المنتخب الأيرلندي.

وأكد الاتحاد الكولومبي على احترامه لقرار المنتخب المنافس، مُشيرًا إلى أن "جميع العمليات والتدريبات الخاصة بالفرق الوطنية تستند على قواعد اللعبة، والمنافسة الصحية، واللعب النظيف".

وينطلق مونديال السيدات الذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو/ تمّوز الجاري، ويبدأ منتخب أيرلندا مشواره ضد منتخب أستراليا في يوم الافتتاح، بينما تقام أول مباراة لمنتخب كولومبيا ضدّ نظيره الكوري الجنوبي في 25 من الشهر ذاته.