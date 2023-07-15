وكيل المدرب خوان أوسوريو يكشف موقفه من الرحيل عن نادي الزمالك المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد حبشي، وكيل أعمال المدرب خوان أوسوريو، على رغبة الأخير بالبقاء في منصبه مع نادي الزمالك المصري، رغم تلقيه عدداً من العروض التدريبية في الآونة الأخيرة.

وقال حبشي لقناة "OnTime Sports" المصرية: "لدى أوسوريو عروض بالفعل، لكن يصب تركيزه الآن مع نادي الزمالك، من الطبيعي أن يتلقى أي مدرب كبير عروضاً للتدريب".

وتابع بالقول: "أوسوريو ملتزم بالعقد مع النادي، ويجتهد ويحاول ترك بصمة كبيرة في مصر، هذا ما يحاول صناعته في الفترة المقبلة".

وكان المدرب الكولومبي (62 عاماً) قد تولى تدريب فريق "الفارس الأبيض" في أبريل/ نيسان الماضي، بعقدٍ يمتد حتّى يونيو/ حزيران 2024.

وخسر نادي الزمالك مؤخراً، تحت قيادة خوان أوسوريو، من منافسه الأهلي بنتيجة 1/4، ضمن منافسات الدوري المصري، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 59 في المركز الثالث على سلم ترتيب المسابقة.