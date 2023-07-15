رسميًا.. إنتر ميامي الأمريكي يعلن تعاقده مع ليونيل ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، السبت، انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر النادي الأمريكي فيديو عبر حسابه في تويتر، حمل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، على أن يرتدي القميص رقم 10 مع الفريق.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قد وصل مؤخرًا إلى الأراضي الأمريكية، على أن يقيم النادي حفل تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق في وقت قريب.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لميسي بقميص إنتر ميامي في 21 يوليو/ تمّوز الجاري، خلال مباراة الفريق مع نادي كروز أزول المكسيكي.