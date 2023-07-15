دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفجرت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر بالبكاء، بعد خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات، من أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد، السبت.

وصفت أنُس جابر هزيمتها بنهائي البطولة من أمام اللاعبة المصنفة في المركز الـ 42 عالميًا بأنّها "أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتها"، خلال حديثها بعد المباراة.

وعلّق مغردون عبر تويتر على خسارة اللاعبة الملقبة بـ"وزيرة السعادة"، المصنفة السادسة عالميًا، وإخفاقها في الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

قال أحد المغرّدين: "تحية ل ‎#أنس_جابر ، نهائي ويمبلدون إنجاز كبير والبطولة ستتحقق يومًا ما بكل تأكيد".

وكتبت مُغرّدة: "أنس جابر لازم تلاقي حل للتعامل مع النهائيات.. مش معقول تعمل مشوار عظيم و توصل للنهائي تفقد كل التركيز.. قهرتني قهرتني.."، وأضافت أخرى: "حزينة على أُنس جابر هذا ثالث نهائي تخسره بسبب سوء التركيز منها رغم كلها كانت بيدها".

وكتب مُغرّد: "هاردلك ل انس جابر ، اليوم كان قريبة للحلم، لكن في بعد ارسالات كانت تهدي نقاط لخصمتها، كان ضغوط على ملامح أنس واضحة".