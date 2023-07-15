للمرة الثانية.. أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسرت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات، للمرة الثانية على التوالي، وذلك من أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، السبت.

وتفوّقت ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة في المركز الـ 42 عالميًا، على أُنس جابر، المصنفة السادسة عالميًا، بمجموعتين دون رد (4/6 و 4/6) في المشهد الختامي من البطولة.

وتأجل حلم اللاعبة التونسية الملقبة بـ "وزيرة السعادة" مرة أخرى في تدوين اسمها في السجل الذهبي لبطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، إذ سبق وأن خسرت أيضاً نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، العام الماضي.

وتنفرد أُنس جابر برقم قياسي، إذ تعد أول لاعبة عربية وإفريقية تحقق مركز الوصافة 3 مرات في أكبر بطولات لعبة كرة المضرب وخلال عامين فقط.