دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب هاري ماغواير، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن شعوره بـ "خيبة الأمل" بعد سحب شارة قيادة الفريق منه، لكنه تعهد بالالتزام على أرض الملعب.

وكان المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، قد انضمّ لفريق "الشياطين الحمر" 2019، بصفقة انتقال قياسية، وحمل شارة القيادة في يناير/ كانون الثاني 2020.

ولم يشارك ماغواير في تشكيل مانشستر يونايتد بشكل دائم، خلال الموسم الفائت، بل اقتصرت مشاركته على 31 مباراة فقط.

قال ماغواير عبر حسابه في تويتر: "بعد مناقشات مع المدير اليوم أبلغني أنه سيغيّر قائد الفريق، لقد أوجز أسبابه لي، وبينما أشعر بخيبة أمل شديدة على المستوى الشخصي سأستمر في تقديم كل ما لدي في كل مرة أرتدي فيها القميص".

وتابع: "لذلك أردت أن أتقدم بالشكر الجزيل لجماهير مانشستر يونايتد على كل دعمهم الرائع عندما كنتُ أرتدي شارة القيادة".

وأردف ماغواير: "منذ اليوم الذي توليت فيه هذا الدور، قبل 3 سنوات ونصف، كان لشرف كبير أن أقود مانشستر يونايتد وأحد أكثر اللحظات فخراً في مسيرتي حتى الآن... وأعظم تكريم في كرة القدم على صعيد الأندية، لقد فعلتُ كلّ ما في وسعي لمساعدة يونايتد على النجاح، داخل وخارج الملعب".

وأتمّ هاري ماغواير: "سأكون دائمًا ممتنًا لأوله غونار سولشار (مدرب الفريق السابق) لإعطائي المسؤولية أولاً، وأتمنى أن لكل من يتولى الآن (شارة القيادة) كلّ نجاح، وسيحصل على دعمي الكامل".