دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد اللاعب خاليدو كوليبالي أن الموسم المقبل والموسم الذي يليه سيكون "جيداً جداً" لكرة القدم السعودية، مُشيراً إلى أنه سيساعد في تطوير اللعبة برفقة زملائه في نادي الهلال.

وكان المدافع السنغالي قد انضمّ لصفوف "الأزرق الهلالي" لمدة 3 مواسم وحتّى موسم 2026/2025.

وقال كوليبالي في حوار مع حساب نادي الهلال: "حصلتُ على ترحيب جيد للغاية، من قِبل أعضاء الفريق والطاقم ومن الجميع، لقد فوجئتُ حقاً كيف أنهم منحوني ترحيباً مثل هذا...".

وأضاف خاليدو كوليبالي: "من اليوم الأول سعيد لوجودي هنا، يسعدني أن أساعد زملائي في الفريق على أرض الملعب، نحن نعمل بجد، نعمل بالكثير من الحماس والسعادة، هذا أمر جيد، أعتقد أنّنا نتطور ونتحسن أكثر".

وأوضح المدافع السنغالي: "اخترتُ القدوم للهلال الذي يعتبر أحد أفضل الأندية في آسيا، أنا سعيد حقاً...بالنسبة لي من المهم أن أكون هنا، لقد كنت مندهشاً، لقد تلقيتُ الكثير من الرسائل للمجيء إلى النادي الأفضل في آسيا، لقد راسلوا عائلتي أيضاً، لذلك كان الأمر رائعاً".

وأردف: "عندما قررتُ القدوم للهلال أخذت القرار بنفسي مع عائلتي، لم أتواصل مع أي شخص لأخذ المشورة، لقد قمتُ بالبحث بنفسي، وتحدثتُ مع مدير أعمالي، وبحثتُ قليلاً في الإنترنت عن تاريخ النادي وكلّ شيء...".

وواصل كوليبالي: "أعلم أن الهلال أفضل نادٍ في السعودية، لقد فاز بالكثير من ألقاب الدوري ودوري أبطال آسيا ووصل لنهائي كأس العالم للأندية والكثير من القصص الجيدة، والكثير من اللاعبين الجيدين الذين يلعبون هنا...عندما تقرأ تاريخ الهلال يسهل عليك اختياره".

ووجّه خاليدو كوليبالي رسالة لجماهير "الأزرق الهلالي"، قائلاً: "أريد أن أقول لهم إنني مثلهم، أريد الفوز، أرغب في تحقيق النجاح، لأنهم يستحقون الفوز بالألقاب، أنا هنا من أجل ذلك، أريد أن أساعد النادي وزملائي في الفريق، لمساعدة الدوري السعودي، ولنظهر للجميع بأنهم لا يجب أن يشعروا بالغيرة من الدوري السعودي، بل عليهم فقط الاستمتاع به، استمتع بمشاهدة كرة القدم".

وأتمّ المدافع السنغالي: "أعتقد أن الموسم المقبل والموسم الذي يليه سيكون جيداً جداً لكرة القدم السعودية".