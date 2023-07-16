دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، الأحد، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى الأراضي النمساوية لخوض معكسر تحضيري، استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023.

وخلت القائمة من اللاعب السوري عمر السومة، بالتزامن مع تقارير صحفية تربط اللاعب بالرحيل عن النادي الصاعد مؤخرًا لدوري "روشن" خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد مهاجم منتخب سوريا، الذي كان معارًا في الموسم الفائت لنادي العربي القطري، مع نادي أهلي جدة في يونيو/ حزيران 2024.

ويعتبر السومة (34 عامًا) أحد أبرز اللاعبين على مر تاريخ نادي أهلي جدة ومسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان عمر السومة قد شارك في 245 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 194 هدفًا وقدّم 30 تمريرة حاسمة، وقاد النادي لتحقيق لقب الدوري بعد غياب دام لسنوات.