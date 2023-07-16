دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة السعودي، السبت، استضافة السعودية دورة الألعاب العربية بنسختها الـ16 لعام 2027، مرحبا بالوفود العربية التي ستشارك في النسخة المقبلة من الدورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي في كلمته خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب العربية في نسختها الـ15 في الجزائر: "بدعم كبير من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سمان بن عبدالعزيز، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم جميعاً في النسخة المقبلة بالمملكة العربية السعودية"، طبقا للوكالة.

وقدم الوزير السعودي الشكر للجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، وللشعب الجزائري، على حسن الاستضافة وكرم الرعاية، منوها بالنجاح الكبير الذي تحقق للنسخة الـ15 من الدورة وتقديم صورة مشرفة للأبطال والمنتخبات العربية من خلال التنافس في تقديم مواهبهم، وصعود منصات التتويج"، بحسب الوكالة.

كما هنأ وزير الرياضة السعودي "كل الرياضيين والرياضيات الذين حققوا الفوز في منافساتهم، وكسبوا بجدارتهم، متمنياً لهم المزيد من التوفيق"، حسبما أفادت (واس).

وكان الحفل الختامي لدورة الألعاب العربية، أقيم، مساء السبت، بملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية. وأنهت المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة بتحقيق 47 ميدالية، بعد أن شاركت في 17 لعبة منها 14 أولمبية وثلاث بارالمبية.