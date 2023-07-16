(CNN)-- تغلّب المصنف الأول على العالم كارلوس ألكاراز على حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش في نهائي مثير من خمس مجموعات رجال، الأحد، ليفوز بأول لقب له في ويمبلدون.

فاز الإسباني بعد ما يقرب من خمس ساعات في الملعب الرئيسي، وفاز في النهاية بنتيجة 1-6 و7-6 (8-6) و6-1 و3-6 و6-4، واحتفل في الملعب قبل أن يضرب كرة تنس في الحشد.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، ثالث أصغر بطل في بطولة ويمبلدون، ليضيف لقبًا رئيسيًا ثانيًا إلى رقمه القياسي بعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

ووصف ألكاراز ما حدث بأنه "حلم تحقق بالنسبة لي، كما قلت من قبل، إنه لأمر رائع أن أفوز ولكن حتى لو خسرت، سأكون فخورًا جدًا بنفسي، وسأصنع التاريخ في هذه البطولة الجميلة. بالنسبة لي، إنه أمر لا يصدق، كما قلت، إنه حلم أصبح حقيقة أن تكون قادرًا على اللعب في هذه المرحلة".

وأضاف الكاراز: "أنا فخور بنفسي حقًا، أنا فخور حقًا بالفريق الذي أملكه. العمل الذي نقوم به كل يوم".

من بين العديد من المشاهير الذين حضروا في الملعب، كان الملك فيليب ملك إسبانيا يجلس في مقصورة خاصة لدعم النجم الشاب للبلاد.

وشكر ألكاراز الملك فيليب على دعمه له، قائلا: "عندما لعبت أمامك مرتين، فزت. أتمنى أن تأتي أكثر. إنه أمر مميز حقًا ويجب أن أشكرك على قدومك ودعمك"، بينما ضحك الملك فيليبي وسط الحشد.

كما هنأ ألكاراز ديوكوفيتش ووصفه بأنه "مذهل" أن تلعب ضد لاعب كان يشاهده طوال حياته.

وتابع: "إنه أمر لا يصدق - بدأت ألعب التنس وأنا أشاهدك. منذ أن ولدت، لقد كنت تفوز بالفعل بالبطولات... قلت إن 36 هو الـ 26 الجديد وقد حققت ذلك ولكنه مذهل".

دجوكوفيتش، رغم خيبة أمله في الخسارة، لم يكن لديه سوى أشياء لطيفة ليقولها عن خصمه.

وقال دجوكوفيتش: "ليس جيدًا بالنسبة لي ولكنه جيد لكارلوس (ألكاراز). يجب أن أبدأ بالإشادة بكارلوس وفريقه. عمل رائع، جودة في نهاية المباراة. لقد خرجت ببعض العروض الكبيرة والمسارات الكبيرة لذا فأنت تستحق ذلك. بالتأكيد. تهانينا".

وفاز دجوكوفيتش بأربعة ألقاب متتالية وانتهت سلسلة انتصارات من 34 مباراة متتالية في الخسارة أمام ويمبلدون يوم الأحد لصالح دجوكوفيتش. وأضاف النجم الصربي أنه لا يزال "ممتنًا" لكل ما أنجزه على الرغم من انتهاء مسيرة انتصاراته.

وقال دجوكوفيتش: "بالنسبة لي، من الواضح أنك لا تحب أبدًا خسارة مباريات مثل هذه، لكن أعتقد أنه عندما تتم تسوية كل المشاعر، لا يزال يتعين علي أن أكون ممتنًا للغاية لأنني فزت بالعديد من المباريات القصيرة والمتقاربة في العام الماضي... ربما كان علي أن أخسر مرتين في النهائيات التي فزت بها".