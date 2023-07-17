دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون عبر منصة تويتر مع فيديو أظهر عناق اللاعب ليونيل ميسي والنجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، عقب إعلان انضمام النجم الأرجنتيني لنادي إنتر ميامي.

كما نشر بيكهام، المالك الجزئي في النادي الأمريكي، صورة عبر حسابه على منصة إنستغرام تجمعه مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 وهو يرتدي قميص الفريق، وعلّق ديفيد قائلاً: "الحلم أصبح حقيقة".

وانضمّ ميسي (36 عامًا) إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لميسي بقميص إنتر ميامي في 21 يوليو/ تمّوز الجاري، خلال مباراة الفريق مع نادي كروز أزول المكسيكي.